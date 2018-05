Attraverso Iscol@ la Regione interviene su più fronti: dalla manutenzione straordinaria degli edifici al rinnovo degli arredi, sino alla realizzazione, tra i primi in Italia, delle Scuole del nuovo millennio, che sono 24 nel primo lancio ma il cui numero è destinato ad aumentare sensibilmente in tempi rapidi.

«Si tratta di interventi – è stato sottolineato nel corso dell’incontro – di grande utilità per gli edifici scolastici della Sardegna secondo la filosofia che sin dall’inizio ha ispirato Iscol@”. L’efficientamento energetico è un aspetto essenziale del programma di riqualificazione delle strutture voluto dalla Regione. Occorre ora promuovere la conoscenza di un incentivo che può essere di aiuto per le amministrazioni comunali.»

Il Conto Termico, come previsto nel decreto del Governo, mira a favorire interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, per i quali sono disponibili, a livello nazionale, 200 milioni di euro l’anno.

Un’altra opportunità per i comuni sardi che stanno realizzando interventi nell’ambito di Iscol@, il piano straordinario per l’edilizia scolastica promosso dalla Giunta guidata da Francesco Pigliaru. Le amministrazioni interessate possono infatti beneficiare delle agevolazioni garantite dal Conto Termico. Di questo tema si è discusso a Cagliari, nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, nel corso dell’incontro promosso dall’Unità di Progetto della Regione che si occupa di Iscol@ e rivolto a amministratori e dirigenti dei comuni. Oltre ad Alessandra Berry e Matteo Frate, che fanno parte dell’Unità di Progetto, sono intervenuti i rappresentanti di GSE (Gestore dei servizi energetici) a cui è affidato il compito di gestire le fasi di valutazione dei progetti e del riconoscimento dell’incentivo.

Live Translation

Narcao Blues.

Contatore Visite 4089 Oggi:

Oggi: 5351 Ieri:

Ieri: 47365 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 30 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (223) Accise (27) Acqua (140) Agricoltura (811) Agricoltura biologica (9) Alcoa (291) Alimentazione (38) Allevamento (60) Ambiente (691) Ammortizzatori sociali (105) Archeologia (91) Archeologia industriale (48) Arte (216) Arte contemporanea (55) Artigianato (300) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (179) Attività produttive (8) Autonomie locali (7) Banche (84) Bandi (516) Bonifiche (59) Borse di studio (71) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (62) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (145) Cinema (283) Commercio (146) Comunicazione & Marketing (47) Concorsi (210) Consiglio regionale della Sardegna (837) Continuità territoriale (23) Cooperazione (62) Cooperazione internazionale (73) Credito (70) Credito d’imposta (12) Crisi (57) Cronaca (539) Cucina (33) Cultura (1.238) Fotografia (68) Libri (214) Mostre (76) Teatro (95) Danza (8) Decentramento (22) Difesa (7) Diritti civili (20) e-commerce (1) Economia (66) Edilizia (115) Edilizia pubblica (55) Edilizia scolastica (16) Editoria (43) Elezioni (469) Emigrazione (3) Energia (169) Energie rinnovabili (57) Enogastronomia (4) Enti locali (1.090) Escursionismo (50) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (234) Eventi (655) Expo 2015 (266) Famiglia (4) Fauna sarda (30) Feste (516) Feste commemorative (63) Fiere (117) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (6) Forestazione (71) Formazione professionale (189) Forze Armate (72) Gal Sulcis (27) Gemellaggio tra comunità (35) Giochi (3) Giornalismo (74) Giustizia (26) Governo (45) Guardia Costiera (71) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (182) Impresa (142) Incendi (62) Industria (298) Informatica (21) Informazione (66) Integrazione sociale (27) Istituzioni (2) Istruzione (169) Lavori pubblici (367) Lavoro (637) Leggi (58) Libertà (1) Lingua blu (46) Lingua sarda (51) Mare (139) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (91) Microcredito (34) Miniere (74) Monumenti aperti (89) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (66) Musica (1.264) Natura (157) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (69) Numismatica (2) Opere pubbliche (5) Pace (45) Parchi (32) Parco Geominerario (127) Pari opportunità (28) Parlamento europeo (94) Partiti politici (146) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (104) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (130) Pittura (62) Politica (542) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (20) Poste (68) Previdenza (26) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (95) Protezione Civile (97) Province (91) Provincia (18) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (2) Raccolta differenziata (80) Referendum (100) Regione (792) Religione (40) Ricerca scientifica (72) Ricerca tecnologica (74) Rifiuti (58) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (1.974) Scienza (30) Sciopero (43) Scuola (331) Selezione personale (2) Servitù militari (89) Servizi (303) Servizi sociali e assistenziali (104) Servizio civile (44) Shopping (39) Sicurezza del cittadino e del territorio (160) Sicurezza in mare (23) Sicurezza stradale (37) Sindacato (120) Sociale (595) Solidarietà (223) Spettacolo (277) Sport (1.995) Altri Sport (29) Calcio (166) Storia (258) Sviluppo (118) Sviluppo imprenditoria (20) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (348) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (18) Traffico (21) Trasporti (714) Tributi locali (123) Turismo (582) Unesco (2) Unione europea (77) Università (239) Urbanistica (149) Vacanze (20) Viabilità (104) Vini (147) Viticoltura (41) Volontariato (106) Zona franca (58) Zone Franche Urbane (19)