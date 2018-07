Il Gruppo BPER ha perfezionato nei giorni scorsi un nuovo intervento di finanziamento navale a favore di Grimaldi Euromed Spa, società del Gruppo Grimaldi.

L’operazione, di importo pari a 40 milioni di euro, è stata sottoscritta da BPER Banca (in qualità di banca organizzatrice e agente) in pool con il Banco di Sardegna ed è stata dedicata alla parziale copertura dell’investimento effettuato dal Gruppo Grimaldi per l’acquisto della Motonave Cruise Ausonia, costruita nel 2002 dal cantiere tedesco Flender Werft con una capacità di carico pari a 2.400 metri lineari e 1.800 passeggeri. La moderna ro/pax, attualmente impiegata sulla linea Civitavecchia-Olbia, è dotata di cabine esterne ed interne, tutte con servizi privati ed aria condizionata, sala poltrone, ristorante self service, ristorante à la carte, bar, negozi, piscina.

«Siamo assolutamente orgogliosi – ha dichiarato il vice direttore generale di BPER Banca e Chief Business Officer Pierpio Cerfogli – di avere contribuito in maniera determinante all’acquisto di un mezzo di tale portata da parte di un Gruppo leader nel campo della navigazione qual è Grimaldi. E’ importante sottolineare, inoltre, il decisivo supporto dei colleghi specialisti intervenuti per poter perfezionare al meglio l’operazione.»

«Il gruppo Grimaldi – ha dichiarato Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna – è un nostro cliente storico con il quale abbiamo un ottimo rapporto relazionale. Siamo, quindi, molto felici di aver partecipato a questo finanziamento.»

«Il Gruppo Grimaldi ha in corso un significativo programma di investimenti, del valore di oltre un miliardo di euro – ha dichiarato Diego Pacella, amministratore delegato e Chief Financial Officer del Gruppo Grimaldi – finalizzato al potenziamento della Flotta con unità sempre più efficienti ed ambientalmente sostenibili. Siamo molto soddisfatti di aver condiviso una parte importante di questo programma con BPER Banca e Banco di Sardegna, che ringraziamo per l’attenzione e la professionalità dimostrateci nella fase di studio e di perfezionamento del finanziamento.»

