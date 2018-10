Fabio Usai: «Qual è il vero impedimento che non consente alla scuola dell’infanzia di via Dalmazia, a Carbonia, di disporre dello scuolabus per le attività didattiche».

«Qual è il vero impedimento che obbliga i bambini della fascia d’età dai 3 ai 5 anni, della scuola dell’infanzia di via Dalmazia, a Carbonia, a non poter svolgere attività didattiche al di fuori della scuola, come visite in biblioteche, partecipazione ad eventi nella Grande miniera, visite in fattorie didattiche, gite brevi ed altro?»

A porre l’interrogativo è il consigliere comunale Fabio Usai che ha preannunciato la presentazione di un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente, per conoscere le motivazioni che hanno portato all’interruzione dell’importantissimo servizio svolto con l’impiego dello scuolabus comunale.

«Qualsiasi difficoltà che ostacola lo svolgimento del servizio – conclude Fabio Usai – può e deve essere superata, lo chiedono i genitori e lo desiderano tanto i bambini.»

