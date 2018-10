L’Associazione Culturale Sardinian Events sarà presente a Giffoni “Città del Film festival Internazionale del Cinema dei Ragazzi” e a Malta al Congresso Internazionale sulle Tradizioni Natalizie.

L’Associazione Culturale Sardinian Events di Portoscuso, parteciperà a Giffoni, “Città del Film festival Internazionale del Cinema dei Ragazzi” in rappresentanza della Sardegna alla XXIII Edizione della Mostra Internazionale d’Arte presepiale patrocinata dalla Regione Campania, provincia di Salerno, comune di Giffoni, Camera di Commercio, Enti locali ed il comune di Portoscuso. Rappresenterà la Sardegna con l’esposizione di un presepe incentrato su usi e costumi tipici con una scenografia dove emerge la secolare Tonnara Spagnola Su Pranu con personaggi a grandezza d’uomo vestiti con abiti tradizionali dei pescatori inoltre, verrà presentata la vetrina dell’artigianato e dei prodotti enogastronomici del territorio.

Sardinian Events che nel 2017 ha ricevuto il massimo riconoscimento all’Evento Mondiale ROMA 100 Presepi patrocinato dal Presidente della Repubblica e dal Vaticano. Tale risonanza ha permesso inoltre di essere stati apprezzati ed invitati nel 2017 a Presepi d’Italia in Umbria, portando le tradizioni di Portoscuso. Per questa ragione e tenuto conto dello stile, del costume tipico e della creatività, Sardinian Events di Portoscuso è stata prescelta tra tutte le Regioni Italiane nell’assicurarsi ed ottenere la “Vetrina d’Italia”con la presentazione del “Made Sardinian”.

L’Evento Internazionale di Giffoni, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Giffoni Vallepiana, è una manifestazione di valore artistico e di richiamo internazionale dovuta alla partecipazione di Paesi provenienti dall’Europa e dal Mondo nonché dalle Regioni d’Italia che, in questa circostanza, presenteranno, attraverso il presepe, scenografie e tradizioni del proprio territorio; un’occasione di uno scambio culturale tra le regioni italiane e le nazioni del mondo.

Per questa ragione si intende partecipare nell’ottica di promozione turistica e culturale tenuto conto che Giffoni è sinonimo di Cinema, un richiamo per quanti amano non solo il Film Festival dei Ragazzi ma anche l’Arte del presepe sotto il profilo dell’arte e della creatività.

«E’ un’occasione unica per far conoscere le nostre radici, il nostro paese, il nostro territorio con le bellezze paesaggistiche e i monumenti che hanno fatto una delle più belle pagine di storia della nostra amata Sardegna e, per questa ragione, si intende presentare la “Vetrina d’Italia” messa a disposizione dall’organizzazione che vedrà propagandare l’immagine della nostra Regione attraverso posters e depliands – dice Basilio Leo Pusceddu, presidente dell’associazione culturale Sardinian Evenets -. Altra opportunità è la presenza di Sardinian Events al Congresso Internazionale sulle Tradizioni Natalizie che si terrà nella Capitale La Valletta dal 7 all’11 novembre 2018, con un programma ricco di appuntamenti culturali con la presenza di un centinaio di rappresentanze di associazioni provenienti dall’Italia e dal mondo. La partecipazione a questo Evento mondiale è l’occasione per far conoscere e far riscoprire la nostra Isola che, al di là dell’aspetto della religiosità popolare sulle tradizioni natalizie, offre un paesaggio incontaminato di bellezze naturali, un mare incantevole e i monumenti che continuano a raccontare la storia dell’Isola.»

