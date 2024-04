Il 9 aprile Nuxis ha ospitato i ragazzi di Intercultura provenienti da diversi paesi e ospiti in tutta Italia.

«Li abbiamo accolti in aula consiliare dove hanno condiviso con noi la loro esperienza e la loro cultura – dice il sindaco Romeo Ghilleri -. Sono stati tutto il giorno a Nuxis per scoprire il nostro territorio e le nostre tradizioni, un momento di grande condivisione per tutti noi e per tutta la nostra comunità. Hanno visitato la Chiesetta bizantina di Sant’Elia, il Pozzo Sacro di Tattinu e il sito di Sa Marchesa. Un grazie – conclude Romeo Ghilleri – a tutte le persone che hanno collaborato, Alfio Caddeo, Urbano Nonnis, Laila Ghilleri, le associazioni Gruppo Speleo Club Nuxis e Gruppo Folk Sant’Elia Nuxis che hanno collaborato del paese per questa bellissima giornata.»