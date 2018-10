Nuovi spazi, a Carbonia, per incentivare il commercio ambulante di prodotti alimentari e non, la vendita diretta di prodotti agricoli e i posteggi ad uso edicola. «Sono questi i contenuti principali del bando pubblicato dal comune di Carbonia, che intende assegnare 19 concessioni per favorire lo sviluppo del settore terziario cittadino, garantendo ai venditori uno spazio regolamentato, riducendo nel contempo il fenomeno dell’occupazione abusiva di aree da parte di commercianti senza regolare licenza», ha affermato l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca.

Nel dettaglio, 6 posteggi, il 30% del totale (1 in via Ferrari a Cortoghiana; 3 strutture mobili in via Costituente-fronte Istituto di Istruzione Superiore Angioy; 1 in via Giovanni Maria Angioy; 1 in piazza 1° Maggio), dovranno essere concessi a produttori agricoli.

2 posteggi dovranno essere adibiti ad uso edicola: 1 in viale Savoia a Cortoghiana e 1 in via Sardegna, angolo via Piolanas:

Gli altri posteggi, ben 11, non riguardano un settore preciso, ma sono liberi. Si tratta di 3 strutture mobili situate in via Costituente-fronte Istituto di Istruzione Superiore Angioy; 1 in prossimità dell’Ex Tribunale di via XVIII Dicembre; 1 in via Giovanni Maria Angioy; 1 in via Piolanas; 1 in piazza 1° Maggio; 1 in via Asproni, angolo via Marghine; 2 in prossimità del cimitero di Carbonia (solo nei giorni di apertura dello stesso); 1 in via Santa Caterina-fronte Superpan.

I soggetti interessati dovranno far pervenire in busta chiusa la domanda entro le ore 12.00 del giorno 19 novembre, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano al protocollo dell’Ufficio Attività produttive del comune di Carbonia.

