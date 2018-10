Vittoria al fotofinish per la Dinamo Banco di Sardegna, 98 a 94 (primo tempo 48 a 56), sullo Szolnoki Olaj, in gara 2 di Fiba Europe Cup. È stata una sfida spettacolare, con la squadra ungherese avanti fin dal primo quarto, chiuso sul 24 a 27, ma con la Dinamo sempre in partita fino all’intervallo lungo (48 a 56). In avvio di terzo quarto lo Szolnoki Olaj ha preso il largo fino al +20 ma è stato proprio a quel punto, a un passo dal baratro, che è iniziata la rimonta sassarese, in un PalaSerradimigni diventato una bolgia. Trascinata da Scott Banforth, Terran Petteway e Jack Cooley, la squadra di Vincenzo Esposito ha virato al 30′ a -11 (67 a 78) e nell’ultimo quarto ha compiuto il suo capolavoro con un parziale di 31 a 16, per il successo finale sul 98 a 94. Il miglior realizzatore dell’incontro è risultato ancora una volta Scott Banforth con 25 punti, seguito da Terran Petteway con 21 e Jack Cooley con 17. In doppia cifra anche Rashwan Thomas (12) ed Achille Polonara (10).