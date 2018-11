Edoardo Tocco (Forza Italia): «Le ambulanze medicalizzate, in dotazione dell’azienda regionale per l’emergenza urgenza, cadono a pezzi».

«Le ambulanze medicalizzate, in dotazione dell’azienda regionale per l’emergenza urgenza, cadono a pezzi.»

La denuncia arriva da Edoardo Tocco (ForzaItalia), vicepresidente della commissione Sanità del Consiglio regionale.

«Il mezzo che trasportava un paziente verso l’ospedale San Marcellino di Muravera ha avuto un’avaria – spiega Edoardo Tocco – con lo stop improvviso della medicalizzata. Il sistema è ormai al collasso. La saga dei guasti e delle mancate riparazioni continua senza pietà. Le postazioni aziendali (gestite direttamente dall’Ats) non hanno il cosiddetto muletto, ovvero l’ambulanza sostitutiva, attrezzato per il soccorso – accusa l’esponente degli azzurri, che porterà il caso in commissione -.L’azienda regionale di emergenza urgenza non ha prodotto nessun miglioramento della situazione. Poche le ambulanze a norma per il trasporto dei pazienti, soprattutto nei territori periferici.»

«L’azienda sanitaria ha promosso un bando impossibile per l’acquisto di un parco composto da quaranta ambulanze, con i servizi che vanno verso il baratro. Un disastro, che si aggiunge ai ritardi per l’elisoccorso. Si segnala un’inefficienza preoccupante sullo stato delle ambulanze – conclude Edoardo Tocco – con carrozzerie disfatte, portelloni difettosi, interni logori, persino barelle e altri dispositivi medici in condizioni disastrose. Mezzi privi di manutenzione e senza la sicurezza necessaria.»

