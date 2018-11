Il sardista Christian Solinas è stato eletto vicepresidente vicario della commissione Antimafia del Senato ma resta in pole position per la candidatura a governatore del centrodestra.

Lo ha annunciato lo stesso senatore con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Questa mattina ho avuto l’onore di essere eletto a scrutinio segreto vicepresidente vicario della Commissione bicamerale d’inchiesta Antimafia – ha scritto Christian Solinas -. Oltre la rinnovata gratitudine per la stima e la considerazione che Matteo Salvini mi ha voluto riservare anche in questa occasione, avverto per intero la responsabilità alle quali mi chiama questo alto ruolo nelle istituzioni democratiche. Sono stati giorni intensi di valutazioni complesse e trattative importanti. Credo sia un giusto punto di equilibrio – ha aggiunto Christian Solinas -, che non ipoteca le scelte che saremo chiamati a fare da qui a breve come avrebbe fatto un’eventuale Presidenza diretta. È un punto di serietà, perché l’importanza e il perimetro degli argomenti e dei poteri connessi alla Commissione meritano una guida stabile e duratura. Una scelta ponderata, senza rimorsi nè rimpianti, per chi – come me, sardo e sardista – ha concluso Christian Solinas – porta sempre e prima di tutto la Sardegna nella testa e nel cuore. Fortza Paris!!!»

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments