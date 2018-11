L’assessore degli Affari Generali ha chiesto un incontro ai ministeri interessati alla vicenda dei lavoratori dell’Aras.

In una lettera inviata oggi ai ministeri coinvolti nella vicenda dei lavoratori dell’Aras, l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu manifesta la necessità di avere un riscontro, in tempi brevissimi, sulle proposte presentate dalla Regione per l’attuazione della legge 3 del 2009 riguardante i dipendenti dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna.

L’assessore Filippo Spanu chiede inoltre la disponibilità ad un incontro per tutti i necessari approfondimenti. La missiva è stata inviata ai ministeri per la Pubblica Amministrazione, dell’Economia, delle Politiche Agricole e degli Affari regionali. Lo scorso 28 settembre la vicenda dei lavoratori dell’Aras è stata al centro a Roma, a Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, dei lavori del tavolo tecnico interministeriale alla presenza dello stesso Filippo Spanu e dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria. In quell’occasione erano state esaminate, con i rappresentanti di tutti i ministeri interessati, le proposte su cui oggi la Regione chiede un urgente riscontro.

