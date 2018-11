“L’Isola di Pietro 2” verso la conclusione, prevista domenica 25 novembre, con la sesta puntata. La quinta puntata ha vinto la gara degli ascolti di domenica 18 novembre. Per numero di spettatori “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, su RAI 1, si è classificato primo ma non per lo share che ha premiato la fiction di Gianni Morandi su Canale 5: 3.944.000 spettatori con il 15.9% di share per Fabio Fazio; conquistato 3.616.000 spettatori per il 16.8% di share per Gianni Morandi. Molto distanziate tutte le altre trasmissioni.