Al via, a Calasetta, i lavori di riqualificazione di Strada Vitale.

Al via, a Calasetta, il progetto di messa di sicurezza della “Strada Vitale”. La via risulta inserita nella fitta rete extraurbana del comune di Calasetta e, partendo dalla strada percorsa per raggiungere le località costiere di Mangiabarche e Spiaggia Grande, si dirama nel cuore nella zona rurale dell’isola.

«Nei giorni passati il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato in Giunta – annuncia il sindaco Antonio Vigo – dopodiché si va avanti con le procedure di rito: attualmente è in corso l’avviso per la manifestazione di interesse per i lavori: la scadenza per la candidatura è fissata per il prossimo 20 dicembre.»

L’arteria, in precarie condizioni di sicurezza (in passato sono stati realizzati soltanto interventi parziali), è oggetto di un piano di sistemazione sostenuto con 150mila euro derivanti da finanziamenti dell’Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli aiuti in Agricoltura della Regione Sardegna (Argea), comprensivo di un cofinanziamento comunale pari al 10 per cento.

Entrando nello specifico degli interventi profilati, si procederà con la pulizia dei bordi stradali, il livellamento dei tratti rocciosi, la rimozione del pietrisco dalle cunette esistenti, la collocazione di un adeguato sistema di deflusso delle acque (nella strada in questione si verifica un fenomeno di ruscellamento) e, naturalmente, il rifacimento della carreggiata.

«La messa in sicurezza di Strada Vitale è importante anche per la sua storia: il progetto era in cosiddetto avanzo vincolato a causa della contabilità armonizzata – conclude Antonio Vigo – poi i fondi sono stati sbloccati grazie a uno disposizione del ministero dell’Economia e delle Finanze: da qui, la possibilità di portare a compimento l’opera.»

