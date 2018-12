Gli appuntamenti di questa settimana al Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

Dopo il via col botto di sabato, proseguono per tutta la settimana gli appuntamenti con i “Concerti per le feste”, organizzati dal Conservatorio “G.P. da Palestrina”, in collaborazione con i comuni di Cagliari, Senorbì, Tratalias e Sennariolo per arricchire la magica atmosfera delle feste con la musica della tradizione.

Giovedì 20 dicembre alle 18.00, nell’Auditorium dell’istituzione musicale (in piazza Porrino) si apre la sezione “Sinfonie natalizie della rassegna“: l’Orchestra sinfonica degli allievi del “Da Palestrina”, guidata da Alberto Pollesel, proporrà composizioni della tradizione natalizia come il Concerto grosso n. 8 “Fatto per la notte di Natale” di Arcangelo Corelli, l’“Adeste Fidelis”, sino a “Feliz Navidad” di Josè Feliciano e “Let it snow” di Y. Style.

Questo concerto sarà riproposto sabato 22 dicembre, alle 19.00, nella Chiesa di Santa Barbara di Senorbì.

Venerdì 21 dicembre, alle 19.00, invece, a Tratalias (Sud Sardegna) la Cattedrale di Santa Maria di Monserrato ospita “Pagine classiche e canti tradizionali”: l’Oboe ensemble (diretto da Mario Frezzato) e il Coro di voci bianche (diretto da Enrico di Maira) del Conservatorio di Cagliari saranno sul palco insieme al maestro di launeddas Luigi Lai per proporre un programma che spazierà da Bach a Mozart, sino alle musiche della tradizione isolana con brani scritti dallo stesso Luigi Lai ed altri che il chitarrista Marcello Floris ha composto di recente, sviluppando e arrangiando temi dello stesso maestro di launeddas, sino a Notte de chelu.

Domenica 23 dicembre, il concerto sarà riproposto a Sennariolo (Or) nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.

