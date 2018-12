Il comune di Carbonia ha pubblicato il bando per la cessione di 13 lotti edificabili nella zona PIP di via Nazionale. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda all’ufficio protocollo del comune di Carbonia entro le ore 13.00 del 21 gennaio 2019. I lotti acquistabili coprono un’ampia gamma di metrature e volumetrie, per soddisfare la creazione di attività produttive di varie dimensioni.

«Si tratta di un’iniziativa volta a valorizzare l’insediamento di nuove imprese nella zona di via Nazionale. A questo proposito, abbiamo approvato nel Consiglio comunale del 10 dicembre scorso, un pacchetto di agevolazioni fiscali per le aziende che acquisiscono un lotto, costituiscono e iniziano l’attività nella zona PIP. In particolare, è prevista una defiscalizzazione IMU del 50% per 3 anni per tutti i nuovi immobili che verranno costruiti e che inizieranno l’attività entro il 31 dicembre 2020; sconto del 100% sulla parte fissa della TARI per i primi 3 anni e sconto del 50% sulla parte fissa della TARI nel quarto e quinto anno; sperimentazione tariffa puntuale della raccolta rifiuti – spiega l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca -, il bando per l’assegnazione di lotti in zona PIP, unitamente all’assegnazione dei posteggi per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, non alimentari e per la vendita diretta di prodotti agricoli, si inserisce nel solco del Piano di sostegno all’economia cittadina, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione comunale per dare un nuovo impulso alle attività produttive e commerciali che operano nel territorio comunale. Attraverso queste misure strutturali incentiviamo la nascita di nuove intraprese nella nostra città: un antidoto contro lo spopolamento che ha caratterizzato il nostro Comune, il quale ha perso, dal 2001 ad oggi, circa 2mila abitanti.»

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments