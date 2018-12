L’ex deputato di Unidos Mauro Pili ha avviato stamane, a Carbonia, la raccolta di firme per l’opposizione al progetto di sopraelevazione (6° e 7° argine) della discarica in esercizio in località “Serra Scirieddus”.

L’ex deputato di Unidos Mauro Pili ha tenuto stamane una conferenza stampa, con Luciano La Mantia, per l’avvio della raccolta di firme per l’opposizione al progetto di sopraelevazione (6° e 7° argine) della discarica in esercizio in località “Serra Scirieddus”, in seguito al conferimento dei rifiuti provenienti da altre regioni, denunciato dallo stesso Mauro Pili nelle scorse settimane. Nell’opposizione al progetto, Mauro Pili elenca una lunga serie di contestazioni e rimarca che il 22 novembre, in seguito alla sua denuncia pubblica, «la direzione generale della Difesa dell’Ambiente, Servizio di tutela dell’atmosfera e del territorio, ha inviato all’Arpas e all’Area Ambiente della provincia del Sud Sardegna una nota che rileva l’arrivo, lo stoccaggio e l’interramento nella discarica di rifiuti di vario genere e non verificati nella classificazione, provenienti da territori eztraregionali, fattispecie non autorizzata e vietata dall’autorizzazione all’esercizio della stessa discarica».

Prima dell’inizio della conferenza stampa, abbiamo intervistato Mauro Pili, a breve la pubblicazione.

Condividi... 7 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments