Piero Comandini, presidente della II Commissione Lavoro, esprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento a favore dei lavoratori destinati a procedura di licenziamento collettivo.

L’emendamento, fortemente voluto dal presidente della Commissione e sottoscritto da diversi colleghi, prevede la spesa di euro 4.700.000 euro, per il 2019, per l’attuazione di un programma di interventi in favore di quei lavoratori che hanno già beneficiato degli ammortizzatori sociali e per coloro i quali il beneficio cesserà nel corso del 2019, destinati alla procedura di licenziamento collettivo e in stato di disoccupazione.

L’obiettivo, precisa Piero Comandini, è attuare un programma che riconosca ai lavoratori l’opzione di scelta tra diverse misure individuate nel programma, i cui criteri e modalità di attuazione saranno definiti con delibera della Giunta Regionale su proposta dell’assessore competente per materia.

L’intervento interesserà i lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri ed Ottana Energia e S. & B. Olmedo.

