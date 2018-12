Venerdì mattina, a Iglesias, verrà presentato l’evento “Il Museo mineralogico sardo: quali azioni strategie per la sua valorizzazione?” che si terrà il 18 dicembre.

Venerdì 14 dicembre, alle ore 11.00, presso la sede dell’Associazione Mineraria Sarda, in via Roma 39, a Iglesias (possibilità di parcheggio nel giardino), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma martedì 18 dicembre, alle ore 17.00, presso l’aula magna dell’Istituto Minerario di Iglesias, dal titolo “Il Museo mineralogico sardo: quali azioni e strategie per la sua valorizzazione?”.

Saranno presenti alla conferenza stampa, tecnici e rappresentanti delle associazioni cittadine e del territorio, impegnate per la valorizzazione del Museo mineralogico presente nell’Istituto Minerario di Iglesias e per l’acquisizione al patrimonio pubblico della collezione Manunta, destinata ad essere ospitata nella Scuola fondata da Giorgio Asproni.

