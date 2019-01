Domani, giovedì 31 gennaio 2019, i tecnici di Abbanoa eseguiranno i collegamenti della nuova rete idrica in via Nuoro a Villamassargia.

Entra in funzione la nuova rete idrica in via Nuoro a Villamassargia. Domani, giovedì 31 gennaio 2019, i tecnici di Abbanoa eseguiranno i collegamenti della nuova condotta in ghisa sferoidale alla rete esistente all’altezza dell’incrocio con via Cagliari. Per consentire l’esecuzione dell’intervento è necessario interrompere l’erogazione alle utenze ubicate in via Umbria, via e vico Toscana, via Cagliari e via Nuoro dalle 8.30 alle 12.30. Il servizio sarà ripristinato anticipatamente qualora i lavori dovessero richiedere minore tempo rispetto a quanto preventivato.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

