Venerdì 23 febbraio i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento nella rete idrica della frazione di Cortoghiana, a Carbonia. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno la rete di distribuzione posata lungo via Fleming, via Pacinotti angolo via Pasteur. Durante i lavori sarà necessario chiudere l’erogazione nella zona: tra le 8.00 e le 16.00 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni.

Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.