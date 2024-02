Verrà presentato giovedì 22 febbraio, il progetto ASL Sulcis – Comune di Villamassargia “Vedo il mondo con gli occhi di mamma e papà”

Bambini e famiglie al centro del Progetto sperimentale “Vedo il mondo attraverso gli occhi di mamma e papà”: un percorso integrato frutto della collaborazione tra il comune di Villamassargia e la ASL del Sulcis Iglesiente (in particolare attraverso l’unità operativa di Neuropsichiatria infantile), con l’obiettivo di far emergere i bisogni educativi speciali.

Il progetto prevede tre step: scolastico, socioassistenziale e sanitario. In un periodo delicato come quello dell’infanzia ci si propone di supportare le famiglie nel percorso di analisi dei bisogni e nella predisposizione delle azioni di supporto e sostegno didattico, psicosociale e sanitario.

Se ne parlerà domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 11.00 nel corso di una conferenza stampa congiunta ASL Sulcis Iglesiente – comune di Villamassargia, presso la sala conferenza della ASL in via Dalmazia, 83 a Carbonia (secondo piano).

Saranno presenti l’Amministrazione comunale di Villamassargia e la Direzione Generale della Asl Sulcis.