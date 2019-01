Giovedì, a Cagliari, verranno presentate le nuove iniziative sulla questione della produzione di bombe alla RWM di Domusnovas.

Giovedì 10 gennaio, presso il Palazzo Civico di Cagliari, in Via Roma 145, alcuni esponenti del Consiglio comunale di Cagliari, del Comitato Riconversione RWM, dell’ARCI, della Tavola sarda per la Pace, di Italia Nostra Sardegna, della Confederazione Sindacale Sarda, presenteranno ai giornalisti iniziative singole e congiunte sulla “questione” delle bombe prodotte in Sardegna ed esportate verso l’Arabia Saudita.

Interverrà il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.

Parteciperanno, inoltre, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dell’Università, dell’impresa, dei sindacati, della politica, della società civile e delle chiese.

