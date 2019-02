A Carbonia, l’istruttoria delle domande per poter usufruire del “Bonus Idrico” si è conclusa nella giornata di ieri, mercoledì 13 febbraio.

Non è più possibile, pertanto, presentare la domanda per beneficiare di questa agevolazione tariffaria a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato per l’annualità 2017.

Le graduatorie dei beneficiari verranno pubblicate a breve sul sito internet del comune di Carbonia.

«Il Bonus Idrico è una misura importante di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, che consiste in rimborsi tariffari a favore delle cosiddette “utenze deboli”, ossia nuclei familiari – residenti nel Comune di Carbonia – che versano in condizioni socioeconomiche disagiate», ha detto il sindaco Paola Massidda.

