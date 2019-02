Al via domani, 1° marzo, i lavori di dragaggio di alcune parti del canale della laguna di Sant’Antioco.

Nel periodo interessato all’esecuzione dei lavori, nel canale navigabile della laguna di Sant’Antioco sarà interdetta la navigazione, il rilascio anche temporaneo di materiale e/o attrezzi da pesca e non, lungo tutto il tratto del canale navigabile compreso da nord a sud. L’ordinanza prevede, all’articolo 2, obblighi e prescrizioni per il Comando di bordo dell’unità operante e, all’articolo 3, obblighi e prescrizioni per la società committente dei lavori, nonché esecutrice degli stessi.

