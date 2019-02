Basket: in serie C Silver l’Automek Calasetta gioca alle 19.00 a Olbia; in serie D, la Sulcispes domani alle 19.00 ad Alghero, la Scuola Basket Carbonia oggi alle 19.00 a Sinnai.

L’Automek Calasetta gioca questa sera alle 19.00 sul campo del Basket Olbia, capolista in compagnia di Esperia Cagliari e Ferrini Delogu Legnami Quartu Sant’Elena con 34 punti, per la quarta giornata di andata della fase ad orologio del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra di Simone Frisolone è quinta in classifica, con 24 punti.

Nel campionato di serie D, giunto alla settima giornata del girone di ritorno, la Sulcispes Sant’Antioco, sesta in classifica con 26 punti, gioca domani, domenica 24 febbraio, alle 19.00, sul campo della capolista Basket Coral Alghero (30 punti), mentre la Scuola Basket Miners Carbonia (8ª con 18 punti), gioca questa sera, alle 19.00, sul campo del Sinnai Basket (7° con 22 punti).

