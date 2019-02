In occasione delle prossime elezioni regionali, previste per il 24 febbraio 2019, verrà allestita nella sede della Regione in viale Trento, a Cagliari, una Sala stampa dedicata.

In occasione delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Giunta, previste per il 24 febbraio 2019, verrà allestita nella sede della Regione in viale Trento 69 a Cagliari (primo piano Torre), una Sala stampa dedicata.

La Sala stampa sarà aperta dalle ore 9.00di domenica 24 febbraio fino all’arrivo dei dati finali relativi allo spoglio. Sarà possibile seguire in tempo reale i risultati dello scrutinio. I dati elettorali saranno elaborati a cura del Ministero dell’Interno.

Saranno a disposizione per i giornalisti delle testate accreditate spazi adibiti ai collegamenti televisivi, corner, area wifi e postazioni per il lavoro dei redattori.



