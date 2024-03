Carbonia: avviso per gli scrutatori in vista delle elezioni europee 2024

Su proposta dell’assessore degli Affari Generali e Transizione digitale Katia Puddu alla Commissione Elettorale, in vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, a partire da ieri venerdì 29 marzo 2024 a giovedì 2 maggio 2024, gli elettori del comune di Carbonia iscritti nel vigente Albo comunale degli scrutatori potranno dichiarare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di scrutatore comunale in occasione delle prossime elezioni europee 2024 accedendo ai “servizi on line” del sito web del Comune tramite l’utilizzo dello SPID o della CIE (carta di identità elettronica).

Il percorso da seguire è il seguente:

– accedere al portale del comune di Carbonia – menù “Servizi” – poi “Servizi on line”

– in fondo alla pagina scegliere Istanze on line.

L’accesso avviene esclusivamente mediante SPID e CIE (carta di identità elettronica).

Per maggiori informazioni su come utilizzare la CIE vi invitiamo a leggere https://www.cartaidentita. interno.gov.it/info-utili/ entra-con-cie/

– una volta autenticati, nella sezione “Tipologia” scegliere “Servizio elettorale”

– nella sezione “Procedimento” scegliere “Disponibilità ad assumere l’incarico di scrutatore comunale”.

La procedura è fruibile sia su smartphone sia Android che IOS.

Nel caso in cui si trovino difficoltà nell’uso della procedura è possibile scrivere a: