Sabato sera, ad Alghero, Stefano Battaglia in piano solo, nella chiesa di San Francesco (ore 21.00) per la rassegna JazzAlguer.

Stefano Battaglia in piano solo domani sera, sabato 23 febbraio, ad Alghero, per il quarto concerto nel cartellone di JazzAlguer, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu. Il pianista milanese è di scena a partire dalle 21.00 nell’affascinante cornice della chiesa di San Francesco, uno dei monumenti più belli della città catalana. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro; botteghino aperto dalle 19.30.

