Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della strada Calasetta-Calalunga.

Soddisfatto dei lavori anche l’incaricato comunale della Viabilità Salvatore Altadonna, che lancia un monito: «Il traffico è finalmente scorrevole, ma invito gli automobilisti a non eccedere con la velocità: adesso che le buche sono scomparse, non bisogna esagerare con l’acceleratore».

La situazione precedente era sensibilmente diversa: il tracciato, lungo circa mezzo chilometro, era disseminato di voragini e presentava una larghezza irregolare. Ma malgrado la famigerata nomea di strada colabrodo, la Calasetta-Calalunga era comunque ampiamente percorsa dalle vetture per via della sua posizione cruciale, come rapido collegamento tra centro urbano e spiagge attraverso “Bricco Bardi”.

