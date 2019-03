Alle 17.30, a San Giovanni Suergiu, la 13ª edizione di “Donne Sarde di Ieri e di Oggi – Omaggio … Donne fuori dal Comune”.

Parteciperanno l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di San Giovanni Suergiu per l’omaggio ad Eva Mameli Calvino botanica (SS 1886 – Sanremo 1978), Davide Mariani, direttore della Stazione dell’Arte di Ulassai, per ricordare l’artista Maria Lai, (Ulassai 1919 – Cardedu 2013) a cent’anni dalla nascita.

Live Translation

Contatore Visite 1336 Oggi:

Oggi: 3011 Ieri:

Ieri: 24928 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 26 Utenti attualmente in linea: