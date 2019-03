FIOM-FSM-UILM e CUB Sulcis Iglesiente: «L’Azienda Sider Alloys rispetti gli impegni».

FIOM-FSM-UILM e CUB Sulcis Iglesiente, non escludono di riprendere iniziative di lotta nel caso non venissero soddisfatte le proposte avanzate.

3) questione ammortizzatori sociali: nonostante le continue pressioni avanzate dalle OO.SS. a tutti i livelli, i ritardi con la quale si rischia di arrivare alla erogazione degli stessi, sta provocando fortissime tensioni tra i lavoratori, in quanto dalla sua scadenza (31/12/2018), ad oggi, non si ha una data certa di erogazione. FIOM-FSM-UILM e CUB confermano che la continuità degli stessi era stata garantita dai confronti istituzionali tenuti, che avrebbero dovuto permettere il sostentamento alle famiglie, sino alla ripresa occupativa, per tali ragioni si è deciso di chiedere un incontro urgente al prefetto, affinché ci possa essere un intervento mirato alla risoluzione del problema.

2) FIOM-FSM-UILM e CUB vigileranno costantemente affinché le dichiarazioni del Mise, sul problema energetico, trovino le soluzioni dovute e non rappresentino per la stessa Sideralloys ulteriore elemento giustificativo, nel piano di rilancio dello stabilimentoì;

