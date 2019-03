Giovedì 28 marzo, nella Biblioteca comunale di Carbonia, nuovo appuntamento per la rassegna “Carbonia studia 2019”, con l’archeozoologa Ornella Fonzo.

Dopo la presentazione dei risultati delle ricerche eseguite presso il sito di Su Carroppu, a Sirri, dal team del prof. Carlo Lugliè, giovedì 28 marzo, alle ore 18.00, nella Biblioteca Comunale di viale Arsia, si terrà un incontro dal titolo “Animali e alimentazione in età nuragica”, con relatrice l’archeozoologa Ornella Fonzo. La conversazione verterà su un tema che attualmente riscuote grande attenzione, ossia l’alimentazione di origine animale nella Sardegna nuragica. Le conoscenze dell’archeozoologa Ornella Fonzo provengono dall’analisi dei resti di pasto provenienti dagli scavi archeologici, in prevalenza da mammiferi e uccelli che conservano, anche dopo i millenni, le tracce che l’uomo ha lasciato nella trasformazione degli animali in alimenti.

