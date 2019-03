Il TAR Sardegna ha accolto due ricorsi per concorsi per dirigenti.

L’udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi nel merito è stata fissata per il 23 ottobre 2019.

IL TAR Sardegna ha accolto due ricorsi presentati con il sostegno legale di SDIRS, CGIL-FP, UIL-FPL e SADiRS ed ha sospeso due bandi (con una serie di documenti collegati): uno pubblicato dall’ASPAL il 4 dicembre 2018 per l’assunzione di un dirigente e l’altro della Regione per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti tramite corso-concorso.

