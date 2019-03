Martedì 2 aprile si terrà alla Manifattura di Cagliari il seminario “La governance per l’innovazione: modelli e forme organizzative”.

Martedì 2 aprile si terrà a Cagliari il seminario “La governance per l’innovazione: modelli e forme organizzative”, penultimo incontro del ciclo organizzato nell’ambito di “cambiaMENTI”, il programma finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020 che promuove idee d’impresa e progetti d’innovazione sociale, culturale e creativa.

Quali sono i nuovi modelli di governance multilivello, orizzontali e partecipati in Italia e in Europa? Come sostenere i processi di rigenerazione urbana community oriented? Nel corso dell’incontro si cercherà di rispondere a queste domande si parlerà inoltre di come costruire sistemi di gestione del patrimonio integrati e sostenibili, di come coinvolgere le comunità nei processi di riprogrammazione dei territori su base culturale e di come promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale.

Le relazioni saranno svolte da: Umberto Croppi (Federculture servizi, Roma), Marcello Minuti (Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, Roma), Erminia Sciacchitano (MIBACT e Commissione Europea-DG Istruzione e cultura). Introduce e modera l’incontro Marco Fresi (Spettacolosardegna, Cagliari).

L’appuntamento è alle 16.00, alla Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33, Cagliari). La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online sul sito di Sardegna Ricerche, all’indirizzo www.sardegnaricerche.it , dove è anche possibile scaricare il programma del seminario e una nota biografica sui relatori.

