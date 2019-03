Nuovo avviso di condizioni meteo avverse su tutta la Sardegna, valido fino alle 20.00 di venerdì 15 marzo.

Il Centro funzionale della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede per la giornata di domani, giovedì 14 marzo e per tutta la mattinata di venerdì 15 marzo, venti da Nord-Ovest di forte intensità su tutta la Sardegna, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle zone costiere settentrionali ed occidentali e anche sulle zone montuose dell’Isola. Dal pomeriggio di venerdì si assisterà ad una progressiva attenuazione dei venti su tutto il territorio, ad eccezione delle coste della Gallura, Arcipelago de La Maddalena e Bocche di Bonifacio, ove saranno ancora possibili venti forti con raffiche fino a burrasca. L’avviso è valido fino alle 20.00 di venerdì 15 marzo.

Live Translation

Contatore Visite 3773 Oggi:

Oggi: 3608 Ieri:

Ieri: 25468 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 28 Utenti attualmente in linea: