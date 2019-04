A Sassari un laboratorio teatrale con Tom Walker di Living Theatre.

Un’occasione unica per studiare ed apprendere tecniche teatrali direttamente da uno degli storici componenti della compagnia statunitense Living Theatre. Thomas Walker sarà infatti a Sassari dal 23 al 26 maggio prossimi per tenere un imperdibile laboratorio teatrale. Il workshop in programma a Sassari consentirà di unire gli elementi performativi, espressivi e tecnici della poetica del Living Theatre alla conoscenza della sua storia e verte su azioni, rituali ed esercizi propri degli spettacoli del repertorio del Living e sulla biomeccanica come strumento di preparazione fisica e allenamento. L’iniziativa è promossa dall’associazione Senza Confini Di Pelle in collaborazione con MAB Teatro – Progetto TheatrOn Officina mental-dinamica.

Tom Walker è parte del Living Theatre dal 1970. Lavora con i suoi fondatori Julian Beck e Judith Malina per 45 anni. Dalla scomparsa di Judith nel 2015, Tom porta avanti il lavoro del Living Theatre di New York in Brasile, Messico e negli Stati Uniti. Da molti anni tiene laboratori e workshop sulle azioni del Living Theatre e sul teatro politico di strada. Vive e lavora a New York.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments