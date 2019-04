E’ stata inaugurata questa mattina, nell’area parco di Villa Sulcis, a Carbonia, la nuova area sgambamento cani.

«Apre un nuovo servizio nella città di Carbonia, che per la prima volta si doterà di un’area verde per cani. Uno spazio attrezzato e dedicato al divertimento e alla socializzazione dei nostri amici a quattro zampe. L’iniziativa nasce a seguito dello scrupoloso lavoro portato avanti dalla IV Commissione Consiliare Permanente, che ha redatto un regolamento approvato dal Consiglio comunale il 7 febbraio scorso. Una piccola conquista di civiltà per tutelare il benessere dei nostri “migliori amici” e dei loro padroni», ha detto il sindaco Paola Massidda.

