La Dinamo in campo alle 20.45 a Pesaro, l’obiettivo è un’altra vittoria per ipotecare la qualificazione ai playoff scudetto, alla vigilia della finale di andata della Fiba Europe Cup.

Sulla scia del grande entusiasmo scaturito dalla qualificazione alla prima storica finale europea, la Dinamo torna in campo alle 20.45 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per un match che potrebbe risultare decisivo per la qualificazione ai play-off scudetto. La squadra marchigiana è penultima e sulla carta dovrebbe essere avversario “abbordabile”, ma Gianmarco Pozzecco, giustamente, non si fida e alla vigilia ha lavorato tanto per motivare i suoi giocatori in un momento così delicato della stagione. All’andata, al PalaSerradimigni, non ci fu partita, con la Dinamo vittoriosa con un margine di 41 punti: 114 a 73.

A quattro giornate dalla fine della “regular season” l’obiettivo è consolidare la posizione nelle prime otto della classifica e provare a raggiungere il miglior piazzamento possibile, a quattro giorni dalla sfida di andata della finale di Fiba Europe Cup, contro il S. Oliver Wurzburg, al PalaSerradimigni di Sassari.

