L’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte presenta il programma della Settimana Santa di Iglesias.

L’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, titolare esclusiva dei secolari riti della Settimana Santa di Iglesias, comunica alle SS.VV. il programma particolareggiato delle imminenti manifestazioni religiose.

Lunedì Santo 15 aprile, alle ore 19.00, presso la Cattedrale di Santa Chiara, sarà presente don Marco Pozza, parroco del carcere di massima sicurezza di Padova, teologo e scrittore, conduttore della rubrica “Le ragioni della speranza” in onda su Rai Uno, nonché ideatore e conduttore del programma “Padre Nostro e Ave Maria”, con Papa Francesco, in onda su TV2000.

Don Marco Pozza proporrà ai fedeli un momento di catechesi con una riflessione teologica dal titolo: “In su e in giù – La Via Crucis di Maria”.

A seguire, per il resto della Settimana Santa, il programma resterà immutato come vuole la secolare tradizione, e più precisamente:

Martedì Santo 16 aprile, alle ore 19.00, processione dei Misteri, con le prediche della “Passione” in Cattedrale e di “Maria Addolorata” in San Francesco;

Mercoledì Santo 17 aprile, alle ore 18.30, Santa Messa in San Michele con benedizione con il “Lingum Crucis” e la successiva benedizione e distribuzione ai fedeli dell’ulivo e dei fiori;

Giovedì Santo 18 aprile, alle ore 20.00, processione dell’Addolorata;

Venerdì Santo 19 aprile, alle ore 9.00, processione del Monte;

Venerdì Santo 19 aprile, alle ore 20.00, processione del Descenso con il San Giovanni, La Maddalena e “Is Varonis”;

Sabato Santo 20 aprile, la Chiesa di San Michele rimarrà aperta tutto il giorno per l’adorazione del Cristo Morto e dalla Croce da parte dei fedeli.

Con la Pasqua di Resurrezione sono ovviamente previsti anche i consueti Riti caratteristici e più precisamente: