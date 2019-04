Lunedì 15 aprile la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà un incontro-dibattito su “La cattura dell’anidride carbonica e il suo utilizzo”.

In particolare, questo primo incontro punta a definire il quadro internazionale e locale relativo alle ricadute delle crescenti emissioni di gas‑serra, a presentare le diverse tecnologie di cattura e riutilizzo dell’anidride carbonica, i progetti e le iniziative in corso e le opportunità di ricerca a livello nazionale ed internazionale.

L’appuntamento è il primo di un nuovo ciclo di incontri dedicati alla gestione efficiente dell’energia e più in generale alle strategie energetiche per combattere il cambiamento climatico, organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell’ambito del progetto complesso “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia“.

Live Translation

Contatore Visite 3328 Oggi:

Oggi: 3710 Ieri:

Ieri: 28326 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 35 Utenti attualmente in linea: