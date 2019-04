Sabato 13 aprile, il Teatro Centrale di piazza Roma ospiterà il decimo e ultimo appuntamento della rassegna di prosa e danza 2019.

Sabato 13 aprile, alle ore 20.45, il Teatro Centrale di piazza Roma ospiterà il decimo e ultimo appuntamento della rassegna di prosa e danza 2019 curata dal Cedac e dal Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna, con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia.

Sul palco i grandi misteri della vita e della morte raccontati nella commedia “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari, con Assunta Piras, Carla Calabrò, Francesco Corgiolu, Loredana Marzeddu e la regia di Dario Siddi.

Lo spettacolo di Luigi Lunari propone una situazione che, nella sua paradossale evoluzione, trascina la industriale Tremarchi, il professor Sapponaro e la poliziotta Bigongiari verso un orizzonte forse più grande di loro.

I tre ignari personaggi non si conoscono e sono tanto diversi, ma, per una serie di misteriose circostanze, dovranno trascorrere un’intera notte insieme in cui accadono strani avvenimenti, se non addirittura dei veri e propri miracoli.

Tra battute, frecciate, lezioni di filosofia, barzellette e riflessioni esistenziali, i tre personaggi si barcamenano sulla loro altalena fino all’entrata in scena di una misteriosa, quanto inaspettata, presenza femminile.