Alle 20.45, al Forum di Assago, inizia la serie di semifinale tra la Dinamo e l’Olimpia.

Gianmarco Pozzecco può contare su tutti i suoi uomini, a disposizione anche Tyrus McGee che, probabilmente, non verrà rischiato. Per coach Simone Pianigiani invece i dubbi sono tanti, Mike James questa mattina si è regolarmente allenato e potrebbe tornare tra i dodici dopo aver saltato la serie contro la Sidigas Avellino prendendo il posto di uno tra Jerrells e Nedovic.

Prende il via questa sera, alle 20.45, al Forum di Assago la serie di semifinale tra la Dinamo Banco di Sardegna e l’A|X Olimpia Milano. La Dinamo arriva a questo appuntamento reduce da una serie di 20 vittorie consecutive tra campionato e Fiba Europe Cup (vinta) e fermamente intenzionata a non fermarsi. Nella lunga serie vincente, rientra anche la vittoria nella gara di ritorno con la squadra di Simone Pianigiani, battuta al Forum nel girone di ritorno. La sfida con Milan ha segnato la storia recente della Dinamo, e proprio al Forum, il 29 maggio del 2015, esattamente quattro anni fa, iniziò la serie di semifinale contro le scarpette rosse.

Live Translation

Contatore Visite 349 Oggi:

Oggi: 3780 Ieri:

Ieri: 26801 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 22 Utenti attualmente in linea: