Dopo il trionfo europeo, ritorna il campionato e la Dinamo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Centrata l’impresa continentale con la 14ª vittoria consecutiva (equamente divise tra campionato e Coppa), la squadra sassarese allarga i suoi obiettivi e – come ha annunciato senza timore in settimana il suo coach Gianmarco Pozzecco – ora…sogna il suo secondo scudetto!

Con questa Dinamo, da due mesi autentica schiacciasassi, perché non sognare? Per una squadra cresciuta enormemente, ora matura, capace di esprimere il suo miglior basket sia in casa sia in trasferta, di vincere su campi caldissimi come quelli dell’Hapoel Holon o il S. Oliver Wurzburg e al Forum di Assago con la capolista Olimpia Milano, in questo momento nessun traguardo appare proibito. Gianmarco Pozzecco, dall’altro della sua grande esperienza maturata da giocatore, lo sa bene e sta trasmettendo la sua grande fiducia a tutto l’ambiente che, in termini di entusiasmo, non è sicuramente secondo a nessuno.

Questa sera, alle 20.45, al PalaRubini – Allianz Dome di Trieste, sono in palio due punti pesanti, perché vincendo la Dinamo confermerebbe quantomeno il 5° posto nella griglia dei playoff, tenendo dietro di sé la stessa squadra friulana (che alla vigilia ha gli stessi punti, 32, ma occupa la settima posizione), ma potrebbe puntare anche al quarto posto, ora occupato dall’Happy Casa Brindisi che gioca sul campo della Sidigas Avellino, altra squadra in piena corsa per un posto nei playoff scudetto (al momento è ottava, dietro l’Alma Trieste, con 30 punti).

Nel girone d’andata, il 6 gennaio, al PalaSerradimigni, la Dinamo si impose per 102 a 97.

