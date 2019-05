Il prefetto di Nuoro, Anna Aida Bruzzese, ha visitato i presidi delle Forze di Polizia del capoluogo.

Il rappresentante del Governo si è recato, infine, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, dove è stato accolto dal Comandante provinciale ing. Fabio Sassu, insieme ai funzionari tecnici e a tutto il personale operativo e amministrativo. Nell’occasione, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha relazionato in modo esaustivo sulla variegata tipologia e sul grado di complessità degli interventi assicurati alla popolazione, evidenziando i momenti più delicati. Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l’abnegazione del Corpo dei Vigili del fuoco, lungamente sperimentata anche nei precedenti contesti lavorativi. Ha ringraziando il personale tutto del Comando di Nuoro per l’impegno profuso durante le operazioni di soccorso relative ai più recenti eventi calamitosi.

Il Prefetto è stato dapprima accolto nella sede del Comando provinciale della Guardia di finanza dal comandante col. Antonello Urgeghe, accompagnato dai Comandanti dei reparti dipendenti. Durante l’incontro sono stati illustrati gli specifici aspetti organizzativi che connotano l’attività di istituto in questa provincia, non senza soffermarsi sulla positività dei risultati conseguiti nel contrasto ai reati di natura finanziaria e nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia.

Nella stessa mattinata del 14 maggio, il Prefetto ha fatto visita al Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, dove è stato accolto dal comandante col. Franco di Pietro, che nell’occasione ha fornito una puntuale illustrazione della capillare organizzazione dei presidi dell’Arma sul territorio e dell’attività svolta in seno al Comando, presentandone gli ufficiali. Il Prefetto ha dato pienamente atto dell’insostituibile funzione, ai fini del contrasto e della prevenzione della delittuosità ed anche in termini di prossimità con il territorio, delle 77 stazioni dei Carabinieri dislocate nella provincia.

Nella mattinata del 14 maggio si è recata nel Palazzo di viale Europa n. 3 sede della Questura, ove è stata accolta dal Questore, dott. Massimo Alberto Colucci, insieme ai suoi funzionari. Il rappresentante territoriale del Governo ha espresso loro il proprio apprezzamento per il bilancio nettamente positivo conseguito nell’attività di contrasto e prevenzione dei reati, sulla scorta di mirate strategie messe a segno nella provincia di Nuoro. Il Prefetto ha incontrato anche gli agenti della Sala operativa della Squadra volante e gli operatori del Gabinetto provinciale della Polizia scientifica, i quali hanno illustrato i sistemi di controllo del territorio in uso e le tecnologie avanzate di cui dispongono i suddetti comparti operativi.

Live Translation

Contatore Visite 341 Oggi:

Oggi: 4209 Ieri:

Ieri: 25425 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 24 Utenti attualmente in linea: