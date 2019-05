Questa sera, al Teatro Centrale di piazza Roma, a Carbonia, andrà in scena la commedia in lingua sarda “Sa Corona de Zia Belledda”.

“Sa Corona de Zia Belledda” è una commedia in due atti, datata 1975. La vicenda prende avvio dalla morte di un’anziana matrigna, vecchia padrona di casa che, per tanto tempo, ha reso difficile la vita dei due figliastri.

Questa sera, alle ore 20.45, al Teatro Centrale di piazza Roma, a Carbonia, andrà in scena una commedia in lingua sarda di Antonio Garau, dal titolo “Sa Corona de Zia Belledda”.

Live Translation

Contatore Visite 1743 Oggi:

Oggi: 3780 Ieri:

Ieri: 28195 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 33 Utenti attualmente in linea: