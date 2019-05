Settimana densa di manifestazioni ed eventi per il Museo del Carbone quella che va dal 13 al 19 maggio: si inizia Lunedì 13 fino alla domenica con la VI edizione di #MuseumWeek, Sabato 18 maggio si aggiunge l’appuntamento con la Notte dei Musei, in contemporanea con la Festa del Patrimonio della città di Carbonia che abbraccia sabato 18 e domenica 19 maggio. Ecco il dettaglio delle manifestazioni:

Dal 13 al 19 maggio: #MuseumWeek

7 giorni, 7 temi e 7 hashtag corrispondenti: ogni giorno un argomento diverso per i post su Twitter ma anche Facebook e Instagram, per condividere la cultura nei suoi diversi aspetti. La #MuseumWeek mira ad incoraggiare le esperienze museali trasversali, ludiche e istruttive allo stesso tempo, con la condivisione sui social network. All’edizione 2018 hanno partecipato circa 5.000 istituzioni culturali in 120 Paesi. L’obiettivo è coinvolgere attivamente il pubblico oltre che appassionati e professionisti del settore museale, aumentando l’interesse dei visitatori. Tra i temi della Museum Week spicca il primo, #WomenInCulture: il ruolo delle donne nella cultura.

Sabato 18 maggio: La Notte dei Musei al Museo del Carbone.

L’apertura straordinaria a partire dalle 21.00 prevede la possibilità di visitare il sottosuolo in notturna accompagnati dalle guide del museo, alla scoperta delle gallerie della miniera: la visita guidata della galleria sotterranea dura circa un’ora e si svolge al buio, solo con l’ausilio di piccole torce da casco. Partenze previste: ore 21.00/ 22.00/ 23.00. Biglietto ridotto 6.00 – E’ consigliata la prenotazione.

Sempre a partire dalle 21.00 sarà possibile assistere alla proiezione sulla volta della lampisteria della selezione di filmati “Memorie dal territorio”, curata del C.S.C. Carbonia della Società Umanitaria e con montaggio a cura del Servizio Audiovisivi della Coop. Progetto S.C.I.L.A. Sarà inoltre fruibile la mostra fotografica “Piccole Meraviglie” di Fabio Corona: un’immersione nel mondo dei fiori alla scoperta delle orchidee spontanee del territorio. L’ingresso nella lampisteria per mostra e proiezione sarà gratuito.

Per informazioni e prenotazioni delle visite in sottosuolo: Museo del Carbone, tel. 0781 62727, www.museodelcarbone.it .

Sabato 18 e domenica 19 maggio: Festa del Patrimonio della città di Carbonia.

L’iniziativa, inaugurata lo scorso anno, mira a rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei cittadini ai tanti luoghi e simboli storico-culturali che caratterizzano il territorio comunale. L’obiettivo è attuare un progetto sistemico di valorizzazione del patrimonio, dal paesaggio all’ambiente, dall’architettura agli spazi urbani. Per l’occasione il Museo del Carbone prevede il biglietto ridotto per la visita guidata della galleria sotterranea, con regolari orari di apertura della biglietteria: dalle 10.00 alle 17.00 con interruzione delle visite in sottosuolo dalle 12.30 alle 14.30. Dalle 10.00 del Sabato 18 maggio sarà visitabile la mostra fotografica “Piccole Meraviglie” di Fabio Corona, sopra descritta.



