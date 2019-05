Sul sito istituzionale del comune di Carbonia è stata pubblicata la modulistica da scaricare al fine di ottenere sgravi fiscali sui tributi IMU e TARI.

Nell’ambito del Piano di Sostegno all’economia, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Carbonia nella seduta del 10 dicembre 2018, sul sito Internet istituzionale è stata pubblicata la modulistica da scaricare al fine di ottenere sgravi fiscali sui tributi IMU e TARI.

Il Piano di Sostegno all’economia consiste in un pacchetto di 5 interventi fondamentali per dare nuova linfa al tessuto economico-produttivo cittadino. Gli strumenti messi in campo dall’Amministrazione comunale vanno nella direzione di una semplificazione amministrativa, della lotta contro lo spopolamento attraverso sgravi per nuovi nuclei familiari, delle misure a sostegno di nuove imprese nel centro storico e dell’abbattimento IMU per i proprietari di immobili che affittano a canone calmierato.

Per le nuove imprese che insedieranno e trasferiranno la propria sede legale nel Comune di Carbonia in una data compresa tra il 1° Gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 è prevista una defiscalizzazione TARI nella misura del 100% per tre anni della quota fissa; una defiscalizzazione IMU nella misura del 50% per tre anni per le imprese che insedieranno la loro attività in immobili di proprietà o che utilizzeranno la locazione finanziaria.

