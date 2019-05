Tirocini all’estero in organizzazioni internazionali per giovani laureati, con UNDESA.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA), lancia il Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources Development.

Si tratta di un programma di tirocini all’estero in organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo rivolto a laureati che non abbiano superato i 28 anni d’età.

La scadenza per l’invio delle domande è il 21 giugno 2019 alle ore 15.00.

L’iniziativa è aperta ai giovani laureati – di non oltre i 28 anni di età – con lo scopo di svolgere un percorso di formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo italiana in paesi in via di sviluppo. I soggiorni previsti hanno la durata di quasi un anno: prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, sarà necessario effettuare un corso di formazione di due settimane in Italia.

Il programma verrà presentato nel corso di 3 seminari on line; è indispensabile scegliere una data fra quelle indicate: 3, 11 e 14 giugno 2019.

I requisiti richiesti per prendere parte al progetto sono:

non aver superato i 28 anni di età (essere nati a partire dal 1 gennaio 1991)

possedere la nazionalità italiana

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana

aver conseguito uno dei seguenti titoli accademici: laurea specialistica/magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario; bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario.

La copertura economica include un rimborso spese mensile per alloggio, vitto ed altre necessità. Le Nazioni Unite doteranno ogni partecipante di un biglietto aereo di andata e ritorno per la sede di servizio e di una assicurazione medica per l’intera durata del tirocinio.

Le domande di partecipazione dovranno essere mandate previa compilazione del form online.

Fonte: http://www.informa-giovani.net .

