Alle 20.45 Umana Reyer e Dinamo nuovamente in campo, sul parquet del Taliercio di Mestre, per gara2 della finale scudetto. Archiviato l’amaro finale di Gara1, la squadra di Gianmarco Pozzecco è fermamente decisa a riscattare subito la sconfitta che ha interrotto la lunga serie positiva di 22 vittorie consecutive (15 di campionato, 7 di Fiba Europe Cup) e a riportare in parità la serie, alla vigilia del ritorno in Sardegna, per Gara3 e Gara4 sul parquet del PalaSerradimigni.

«Non siamo per niente abbattuti e vogliamo rifarci, scenderemo in campo con lo spirito di sempre», ha detto alla vigilia il coach della Dinamo.

