Ignazio Corrao (europarlamentare M5S): «I lavoratori del Porto Canale di Cagliari vanno tutelati. Interessata la Commissione Europea per eventuale intervento del fondo FEG».

«I lavoratori della CICT di Cagliari vanno protetti. E’ inaudito che l’azienda scarichi la crisi sulle famiglie che in tutti questi anni hanno contribuito a realizzare i suoi utili.» Così dichiara l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao in merito alla crisi e al licenziamento collettivo ufficializzato in queste ore dalla società CICT, del gruppo Contship, che gestisce traffico container al porto canale di Cagliari.

