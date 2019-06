Lavorare nelle case di riposo, sostenendo e aiutando gli anziani: il gruppo Sereni Orizzonti propone 1.550 opportunità lavorative in residenze sanitarie assistenziali per anziani.

La società Sereni Orizzonti opera nel settore socio assistenziale da tempo e quest’anno lancia una campagna per procedere a nuove assunzioni. Le selezioni sono aperte per ben 1.550 posizioni, di cui 1.200 a carattere stagionale per il periodo estivo. Parte degli inserimenti è rivolta a 350 candidati da assumere a tempo pieno, mentre gli altri, in vista dell’Estate 2019, dovranno sostituire il personale che andrà in ferie tra giugno e settembre.

Sono richiesti e in particolare figure di:

Direttori di Struttura;

Personale Amministrativo;

Medici Geriatri;

Infermieri;

Fisioterapisti;

Operatori Sociosanitari;

Assistenti Sociali;

Psicologi;

Educatori;

Podologi;

Cuochi;

Personale Ausiliario.

I candidati selezionati potranno lavorare nelle sedi del Gruppo, sia di nuova apertura che già funzionanti in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Piemonte, Sardegna e Liguria.

Le selezioni sono in corso. Suggeriamo di inviare le proprie richieste di candidatura nel più breve tempo possibile. Chi volesse candidarsi può consultare la pagina web contenente tutte le informazioni da qui.: www.sereniorizzonti.it/customer/contact?b=offers

